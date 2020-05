Passend zum Gastroneustart sperrt am Freitag am Grazer Bahnhof ein Café von AÏDA auf.

Großer Bahnhof in Graz: Wiener Konditorei eröffnet Café © AÏDA

Passend zum Neustart der Gastronomie am 15. Mai krempelt man hinter Grazer Kulissen ja eifrig die Ärmel hoch. So bereiten Wirte wie Kaffeehausbetreiber gerade Sitzbereiche wie auch frische Gastgärten vor. Man kann es aber so machen wie beim Grazer Hauptbahnhof - und überhaupt ein nagelneues Café eröffnen.