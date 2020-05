Facebook

Ab 15. Mai geht in den Lokalen am Schöckl die Sonne wieder auf © Jürgen Fuchs

Zugegeben, völlige Stille herrschte auch in den vergangenen Wochen nie am Schöckl - was nicht nur an kräftigen Windböen und damit einhergehenden recht frischen Temperaturen lag. Immer wieder marschierten doch auch Wanderer hinauf, um in dieser herausfordernden Zeit frische Luft zu schnappen und den Kopf halbwegs frei zu bekommen.