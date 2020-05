Facebook

Ab 15. Mai gibt es Parteienverkehr mit Einlasskontrolle © KLZ/Hoffmann

Am Freitag, den 15. Mai, ist es also so weit: Die Ämter der Stadt Graz starten nach der vielfachen Coronapause wieder den Parteienverkehr - also den persönlichen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern von Angesicht zu Angesicht. All das aber "unter geänderten Bedingungen", wie man seitens der Stadt Graz betont: "Um die Ansammlung von Menschen zu vermeiden, wird es vielfach Terminvereinbarungen und in den großen Amtsgebäuden auch Eingangskontrollen geben."