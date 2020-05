Ja bist du...! Kälte und Regen an diesem Dienstagmorgen, in der Obersteiermark fallen sogar ein paar Schneeflocken.

Nein, angezuckert ist der Schöckl nicht - aber es ist ziemlich frostig da oben © Screenshot Webcam Holding Graz

Manchmal hält das Wetter ja doch, was es verspricht: An diesem Dienstagmorgen ist also der vorhergesagte "Wintereinbruch" mitten im Mai eingetreten - mit Schneeflocken in manchen Tälern in der Obersteiermark und 0 Grad Lufttemperatur oben am Schöckl (um 6 Uhr früh). Aber: Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 km/h sorgen dafür, dass sich diese 0 Grad wie minus 9 Grad anfühlen (Windchill-Effekt).