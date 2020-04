Die Aktion Fridays for Future bleibt auch in Corona-Zeiten kreativ. Beim 5. Weltklimastreik wird zum Straßenmalen aufgerufen.

Die Straßen werden heute bunt © KK

Von 10 bis 17 Uhr bricht heute die Kreidezeit an. Die Aktivisten von Fridays for Future rufen unter dem Motto "Colours for Future" zum Online-Klimastreik auf, und fordern: "Schreibt und zeichnet auf die Straße: WHAT’S YOUR MESSAGE?"