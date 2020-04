In wenigen Minuten ist es so weit: Die Sitzung des Grazer Gemeinderates hat gleich eine doppelte Premiere zu bieten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Vorbereitungen in der Messe laufen auf Hochtouren © KK

In wenigen Minuten ist es so weit: Um 12 Uhr soll sich in Graz gleich eine doppelte Premiere ereignen - die Sitzung des Grazer Gemeinderates am heutigen Donnerstag wird per Internetstream erstmals live übertragen.