Auch wenn die Grazer Augartenbucht eröffnet und bereits gestürmt wird - da kommt noch was...

Im Grazer Augarten wird künftig Streetfood serviert © European Streetfood Festival, KK

Als hätten Hunderte Grazer bloß darauf gewartet gewartet: Kaum wurde am Donnerstag die nagelneue Augartenbucht eröffnet - noch dazu inoffiziell -, wurde das Areal auch schon förmlich überrannt. Allein oder in kleineren Gruppen wurde getratscht und gelacht und gegessen - all das unter Einhaltung der nach wie vor gültigen Abstandsregeln, wie die Stadt Graz hofft.