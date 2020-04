Top oder Flop?Die Augartenbucht ist fertig: Wie sie den Grazern gefällt

Am Donnerstag haben die ersten Grazer in der neuen Augartenbucht schon die Sonne genossen.

Keine Blasmusik, keine Band zum Durchschneiden: Beinahe still und heimlich wurde eines der größten Grazer Projekte der vergangenen Jahre fertig gestellt. Frische Fotos zeigen jedenfalls: Die Grazer Augartenbucht ist fertig - mitten in der Coronakrise. Am Nachmittag hat sich Bürgermeister Siefried Nagl einen ersten Eindruck verschafft, nachdem die Bauzöne weggeräumt worden sind: "Ja, die Augartenbucht ist fertig. Und wird am Freitag, den 17. April, offiziell freigegeben."