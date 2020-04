Graz Einbruch in Rohbau: Sicherungsautomaten wurden gestohlen

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bei einem Rohbau eines Mehrparteienhauses in Graz stahlen Unbekannte bereits installierte Schutzschalter und Sicherungsautomaten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Sujetbild © APA/HERBERT PFARRHOFER

Auf einer Baustelle eines Mehrparteienhauses in der Josef-Huber-Gasse in Graz konnten unbekannte Täter zwischen 11. April und 14. April unbemerkt einbrechen. Durch das Aufzwängen einer Tür zu einem Lagerraum gelangten sie in den Rohbau. Sie stahlen aus den Verteilerschränken von 25 Wohnungen sowie aus einem Technikraum bereits installierte Schutzschalter und Sicherungsautomaten.