Die Polizei kontrolliert die Verhaltensregeln im öffentlichen Raum streng und hat alleine am Wochenende mehr als 300 Anzeigen ausgestellt.

Die Polizei ist in diesen Tagen in den Grazer Parks sehr präsent, wie hier im Augarten © Gerald Winter-Pölsler

Die Appelle der Politiker und Gesundheitsexperten verhallen bei manchen ungehört. Immer wieder musste am vergangenen Wochenende die Polizei eingreifen, um auf die Einhaltung der strengen neuen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum zu drängen. Die Folge: Es wurden allein in Graz an diesen zwei teils sonnigen Tagen mehr als 300 Personen angezeigt, wie es aus dem Büro von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) heißt.