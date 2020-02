An diesem Wochenende findet in Graz wieder eine internationale Hundeschau statt. Züchter aus Italien wurden wegen der Corona-Krise ausgeladen.

Vierbeiner zeigen sich heute in Graz von ihrer besten Seite © Ballguide/Stefan Pajman

Sie sorgte heuer im Vorfeld gleich mehrfach für Schlagzeilen, die „Internationale Hundeausstellung 2020“, die am Samstag und am Sonntag (29. Februar/1. März) in der Grazer Messehalle A stattfindet.