Da hing das Klopapier noch ... © Leserreporter Lackner

Da staunten einige Passanten am Wochenende, als plötzlich auf einem Baumstamm mitten am Südtirolerplatz in Graz ein Klopapierhalter angebracht war. In den sozialen Netzwerken kursierten bald Fotos des lustigen Anblicks. Was dahinter steckt, ist immer noch unklar.