In Graz ist noch kein Schnee in Sicht © Fuchs Juergen

Macht eh nichts. Hat es halt gestern wieder nur in der Obersteiermark geschneit. Egal, da stehen wir Südländer drüber, hat ja auch etwas, so ein Ruderleiberltag mitten im Februar. Von daher möchten manche unter uns auch nur aus reiner Neugierde und wirklich beiläufig-neutral nachfragen: WARUM BITTE SCHÖN?! Und: Fällt der Winter 2019/20 in Graz und Umgebung komplett aus?