Freitags steht Wolfgang Hiebaum mit seinen Backwaren am Bauernmarkt in Ragnitz © Anja Leitner

Der kleine Betrieb der Familie Hiebaum in Eggersdorf bietet die verschiedensten Backwaren an. Brot, Weckerl und Strudel – saisonal gerade Krapfen. Das Besondere: Die meisten ihrer Zutaten stellt die Familie selbst her.