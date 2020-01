Facebook

Die Josef-Huber-Gasse soll nach Westen verlängert werden und in eine Unterführung münden © Juergen Fuchs

Selten war ein konkretes Verkehrsprojekt in jüngerer Vergangenheit politisch so umstritten wie die geplante „Unterführung Josef-Huber-Gasse“. Jetzt zeigt sich: Der direkte Verkehrsweg zwischen Reininghaus und dem Zentrum, der in erster Linie den Autoverkehr bedient, könnte an der Umweltverträglichkeitsprüfung scheitern.