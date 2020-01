Facebook

Links ein aktuelles Foto, rechts aus dem Jahr 2016 © Michael Saria

Zugegeben, ganz so schlimm wie im legendären Hitchcock-Film ist es nicht - und doch sorgen "Die Vögel" im Grazer Zentrum derzeit erneut für Unmut. Gemeint sind jene Krähen, die in der Kaiserfeldgasse nicht nur leicht unheimliche Laute von sich geben - sondern in der gesamten Gasse ungeniert ihr Geschäft verrichten. Und Teile der Kaiserfeldgasse inklusive der geparkten Autos seit Jahren weiß "lackieren".