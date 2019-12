Bis 4.30 Uhr am Mittwochmorgen sorgen Lenker der Graz-Linien für eine Mitfahrgelegenheit - wenn auch auf Umwegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis 4.30 Uhr am Mittwochmorgen fahren die Grazer Öffis durch © Jürgen Fuchs

Hut ab! Für etliche Lenkerinnen und Lenker der Graz-Linien spielt es am Dienstag die rauschende Silvesterparty nicht - stattdessen sorgen sie durchgehend bis 4.30 Uhr am Mittwochmorgen für eine Mitfahrgelegenheit in der Landeshauptstadt.