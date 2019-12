Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ballguide/Stefan Pajman

Elf Gemeinderatssitzungen wurden in diesem Jahr in Graz abgehalten - in jedem Monat eine, außer im August, wo den Mandataren eine Sommerpause gegönnt war. Die Sitzungen finden in der Regel an einem der ersten beiden Donnerstage des jeweiligen Monats statt.