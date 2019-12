Der etwas andere Jahresrückblick. Was wurde aus den meistgeklickten Graz-Geschichten 2019? Die Kleine Zeitung bringt ein Update zu den gefragtesten Themen der Stadt. Platz 6 geht an das Ende der Generalmusikdirektion.

Ein Blick in die GMD - die Grazer tanzen hier gerade beim "Studio 74" © KK

"Nach 18 Jahren: Grazer Club soll vor dem Aus stehen" titelte die Kleine Zeitung am 26. August in ihrer digitalen Ausgabe. Gemeint war die "generalmusikdirektion" (GMD) in Graz. Das Ende ging damals aus einem Posting von Veranstalter Hannes Schalk hervor. Der USI-Fest-Organisator zeigt sich auch für die in der GMD veranstaltete "Club Thirty"-Reihe verantwortlich - in diesem Zusammenhang verkündete er via Facebook, dass die legendäre Party-Location zusperren wird müssen: "Unsere Homebase, die Generalmusikdirektion wird verkauft und ist künftig keine Veranstaltungs-Location mehr", schrieb er im sozialen Medium. Dieselbe Nachricht wurde über die Fanseite des "Club Thirty" verbreitet.