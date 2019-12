Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch das Franziskanerviertel leuchtet weihnachtlich © Jürgen Fuchs

Was wäre ein Adventspaziergang durch die Innenstadt ohne weihnachtliche Beleuchtung? Richtig: langweilig. Dass es aber jedes Jahr über unseren Köpfen glänzt, der Baum am Hauptplatz herrlich erstrahlt und Girlanden, Sterne und Goldzapfen den urbanen Advent bereichern, liegt zu einem großen Teil an Peter Lödler von der Energie Graz.