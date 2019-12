''Gewöhnungsbedürftig''Warum die Grünphasen nach dem Umbau immer unterschiedlich lang sind

Facebook

Die neue Ampelschaltung bei der Kreuzung Sparbersbachsgasse und Mandellstraße sorgt für Diskussionen © Gerald Winter-Pölsler

"Da stau(n)t man doch", kommentierte Matthias Borkenstein in einem Leserbrief an die Kleine Zeitung den Umbau der Kreuzung Sparbersbachgasse/Mandellstraße. Und er ist mit seiner Verwunderung nicht alleine. Viele Autofahrer wurmt es, dass es nun keine eigene Spur für Linksabbieger in die Mandellstraße gibt. Die Kritik: So werde noch mehr Stau produziert.