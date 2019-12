Eine Frau, die offenbar unter Drogeneinfluss stand, wollte beim Weihnachtsmarkt in Graz Metallschilder stehlen. Die 39-Jährige wehrte sich mit Tritten gegen die Polizei.

Tausende Besucher beim Advent in Graz © Jürgen Fuchs

Es war nicht der ganz große Coup, den die Frau geplant hatte, aber die 39-Jährige wollte mehrere Metallschilder bei einem Stand am Grazer Weihnachtsmarkt am Hauptplatz stehlen. Weit ist die Frau aus Bosnien und Herzegowina allerdings nicht gekommen: Passanten stellten sich der Diebin in den Weg und riefen die Polizei, eine 23-jährige Angestellte konnte der Frau die Schilder wieder abnehmen.