© Beate Pichler

Schritt für Schritt lichten sich die Umleitungsschilder, die Radfahrer in den letzten Jahren von den gängigen Routen wegführten. Vor allem der Murradweg (R2) war sowohl am rechten als auch am linken Murufer über mehrere Monate hinweg nur abschnittsweise befahrbar. Für die Umleitungsstrecken mussten Radfahrer oftmals großräumig ausweichen.