Cappuccino und Co. per Handy bestellen © Michael Saria

Die Grazer Bäckerei und Konditorei Sorger tischt ja 2020 zwei nagelneue Filialen auf: in der Wiener Straße 20 (hinter dem Marko-Hotel) sowie in der Mariatroster Straße 24 (ehemalige Raika-Filiale). Bereits vom Stapel gerollt ist indes eine innovative Neuerung in der Filiale in der Sporgasse: Mithilfe der Handy-App "Getsby" können Kunden in einem ersten Testlauf vom Tisch aus Cappuccino und Co. bestellen - und auch gleich per Smartphone bezahlen. Auf Wunsch samt Trinkgeld.