Rund um den Stadtpark werden seit Samstagvormittag Christbäume verkauft © Ballguide/Manuel Hanschitz

Tannenbaumduft liegt in der Luft, die ersten Käufer stellen sich an, Bäume werden zurecht geschnitten und eingenetzt - der Christbaumverkauf in Graz hat heute begonnen. An 72 Stellen in der Stadt kann bis 24. Dezember der perfekte Weihnachtsbaum ausgewählt werden.