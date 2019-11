Seit Freitagabend, den 22. November, findet der zweite "BeThrifty" Vintage-Kilo-Sale in Graz statt. Noch bis Sonntag kann nach gestöbert und geshoppt werden. Pro Kilogramm Kleidung sind 39 Euro zu bezahlen.

Vintage-Sale in der Designhalle Graz

Der Vintage-Kilo-Sale findet zum zweiten Mal in der Grazer Designhalle statt © Daniela Brescakovic

Die Jagd nach Vintage-Schätzen hat wieder begonnen. Am Freitagabend öffneten die Tore der Grazer Designhalle für den zweiten "BeThrifty" Vintage-Kilo-Sale. Schon davor war die Schlange enorm. Da nur eine begrenzte Zahl an Besuchern ins Innere gelassen wird, war zur Eröffnung Anstehen angesagt. Am Samstagvormittag blieb die Lage im Vergleich zum vorherigen Mal aber recht ruhig.