Heute wird es weihnachtlich in Graz. Nicht nur die Beleuchtung erstrahlt in den Abendstunden, auch die Winterwelt samt Eislaufplatz am Karmeliterplatz hat geöffnet. Ab morgen werden dann Glühwein und Punsch auf den Christkindlmärkten ausgeschenkt.

Am Karmeliterplatz bei der Grazer Winterwelt wartet ein breites Angebot für Kinder © KK

Weihnachtskugeln in den Schaufenster, verkehrte Christbäume in der Herrengasse, Weihnachtsbeleuchtung auf den Straßen - der Advent in Graz wird in diesen Tagen sichtbar.