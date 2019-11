Facebook

Die Radunterführung auf Höhe Lutz: Der Pegelstand in der Mur in Graz steigt weiter © Alice Samec

Der Pegelstand in der Mur in Graz steigt weiter. Der Grenzwert beim Messpunkt Keplerbrücke liegt bei 410 Zentimeter. "Sonntagabend lag er bei rund 370, am Montagmorgen haben wir schon wieder 424", sagte der Grazer Sicherheitsmanager Wolfgang Hübel in der Früh. Und: "Es kommt noch viel nach." Das hat sich rasch bewahrheitet, gegen Mittag steht der Pegel schon bei 457 Zentimeter.