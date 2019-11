2000 Euro brachte ein Charity-Abend an der BRG Petersgasse ein. Mit dem Geld wird die Partnerschule in Ghana unterstützt.

Die Schüler des BRG Petersgasse sind von der Schulpartnerschaft mit der "Savannah School" begeistert © Picasa/Petersgasse

Ein neuer Wasserbrunnen konnten im Vorjahr finanziert werden, jetzt ist das große Ziel ein Schulbus, damit jene Kinder der "Savannah School" in Ghana leichter in die Schule kommen, die sehr weiter Wege zurücklegen müssen. Die BRG Petersgasse aus Graz versucht mit regelmäßigen Sozialprojekten, ihre Partnerschule in Larabanga in Ghana zu unterstützten.