Was passiert mit Verstorbenen, aus deren Nachlass sich kein Begräbnis finanzieren lässt? In Graz muss man nicht fürchten, dass sie in einem anonymen Armengrab landen.

Zumindest ein Holzkreuz kennzeichnet jedes Grab © Zoltan

Am Steinfeldfriedhof schlägt ein Hase seine Haken zwischen Besuchern, die in diesen Tagen die Gräber ihrer Lieben pflegen. Manche Gräber sind aber einsam und überwachsen. Früher hätte man sie „Armengrab“ genannt, und anderorts sind versteckte, anonyme Gemeinschaftsgräber üblich. In Graz gibt es so etwas nicht. Jeder bekommt zumindest ein eigenes Reihengrab mit Holzkreuz.