Herrliches Röstaroma, perfekt zu schälen oder einfach der beste Geschmack: Die Grazer Maroni sind sich so ähnlich und doch so unterschiedlich. Wir haben uns durch die Vielfalt gekostet und bewertet, wo es die besten Kastanien gibt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Graz haben die Maroni-Standler wieder Hochsaison © Simon Möstl

Der Herbst hat sich wieder zurückgemeldet – trübes Graz-Wetter inklusive. Was für Sonnenanbeter oft nur schwer zu verdauen ist, sorgt bei anderen für Hochstimmung: „Maroni brauchen so ein richtiges Herbstwetter“, erzählt Horst Pachernegg an seinem Maroni-Stand am Jakominiplatz. „Die letzten Wochen waren zu warm.“