Vier Jugendliche sollen am Mittwoch in der Schönaugasse auf einen 16-Jährigen losgegangen sein. Ihre Beute: 10 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erfolgreiche Fahndung © Fuchs

Das Kriminalreferat Graz ließ nicht locker, zwei Tage nach der Tat sitzen alle vier mutmaßlichen Täter jetzt in Haft.

Passiert war Folgendes: Am Mittwoch, 16. Oktober, wurde ein 16-jähriger junger Mann am helllichten Tag - es war 10.30 Uhr - von vier Personen in der Schönaugasse umkreist.