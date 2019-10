Familie Krois hat seit 1930 ihren Hof in Graz, St. Peter. Enkelsohn Christian führt nun den Familienbetrieb und ist mit seinem Gemüse regelmäßig am Bauernmarkt St. Peter zu finden.

Mutter Burgi und Sohn Christian stehen immer dienstags und samstags am Bauernmarkt in St. Peter © Anja Leitner

Christian Krois bietet an seinem Bauernmarktstand und seinem Hofladen wohl jede in Österreich gängige Gemüsesorte an: sämtliche Salatsorten, Wurzel-, Kraut-, und Fruchtgemüse. Noch dazu einige Hülsenfrüchte und frische Kräuter.