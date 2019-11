Kleine Zeitung +

Wandern & Spazieren Die Kälte verabschiedet sich: Wandertipps fürs Wochenende in und um Graz

Das klassische Allerheiligenwetter macht am Samstag und am Sonntag - zumindest zeitweise - der Sonne Platz. Tipps der Graz-Redaktion für Spaziergänge und Wanderungen in Graz und Umgebung.