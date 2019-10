Klassiker wie Tennis und Basketball, aber auch ausgefallenere Sportarten wie Cheerleading bietet die Diözesansportgemeinschaft ihren Mitgliedern an - egal, wofür man sich entscheidet: Der Fokus liegt auf dem Miteinander.

Erst den Körper, dann den Geist gestärkt: eine Bergmesse der DSG © Diözesansportgemeinschaft

Dieser Verein hat es in sich: Nicht eine, nicht zwei - ganze vierzehn Sparten stehen bei der steirischen Diözesansportgemeinschaft (DSG) zur Auswahl. Besonders beliebt (und traditionsreich) sind Tennis, das etwa auf den Plätzen in Mariatrost gespielt wird, das Fitness-Angebot und der Wintersport: In der kalten Jahreszeit gibt es Schitouren, Schneeschuhwanderungen und die beliebten Familienschiwochen mit Schilehrgängen für die Jugend.