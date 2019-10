Am 1. Oktober findet die offizielle Auftaktveranstaltung für "Move it" statt. Die Initiatoren haben aber schon jetzt mehr als 2400 der angepeilten 10.000 Unterschriften für eine Verkehrswende gesammelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Zusammenschluss an Mobilitätsinitiativen in Graz sammelt aktiv Unterschriften für die Verkehrswende © (c) Sascha_Pseiner

Die Grazer Verkehrsinitiativen haben ihre Kräfte zu einer großen Bewegung gebündelt: Mit "Move it" wollen Autofasten, Pro Bim, Radlobby & Co. für eine echte Verkehrswende in der Stadt mobil machen. Das Ziel bei der medialen Präsentation: Bis Dezember 10.000 Unterschriften zu sammeln, um den Druck auf die Politik zu erhöhen. "Wir haben jetzt schon mehr als 2400 Unterschriften beisammen", erzählt Christian Kozina, einer der Köpfe von "Move it".