Dieses Wochenende duftet es am Karmeliterplatz nach den unterschiedlichsten Speisen: Churros, Curry, Paella... Feinschmecker sind hier also richtig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ochsenfetzenburger frisch aus dem Schulbus © Anja Leitner

Nach dem Erfolg des Street Food Markets im Juni folgt nun die herbstliche Neuauflage. Nur wenige Schritte vom Bio-Fest am Hauptplatz entfernt, bieten die Stände am Karmeliterplatz verschiedene Nationalküchen. Dabei wurde auf eine besonders diverse Auswahl geachtet. So gibt es beispielsweise indische Currys, Philly Cheesesteak Sandwiches, verschiedene Formen von Churros, oder Hot Dogs im Manhattan Style.