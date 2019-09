Im politisch bunten Bezirksrat Gries wurden die Vorsteher-Stellvertreter neu gewählt. Die FPÖ poltert am Tag danach und fühlt sich übergangen, hat aber in der Sitzung selbst zugestimmt.

Die neue Spitze in Graz-Gries: Michael Rothe (KPÖ), Tristan Ammerer (Grüne) und Franz Peter Pergler (ÖVP) © Bezirksrat Gries

Der Grazer Bezirk Gries hat eine neue politische Führung. In der Sitzung am Mittwochabend wurden der erste und der zweite Bezirksvorsteher-Stellvertreter neu gewählt: Michael Rothe von der KPÖ und Franz Peter Pergler (ÖVP) wurden einstimmig bestimmt. Das wäre an sich keine große Meldung, wäre da nicht die Aufregung am Tag danach.