Die grüne Wende Am Hauptbahnhof "sterben" Grazer Aktivisten für die Klimawende

Totgestellt für ein besseres Klima: Was bereits Ende Juni am Grazer Hauptplatz passierte, wird am kommenden Sonntag, 24. August, am Vorplatz des Hauptbahnhofes wiederholt. Zahlreiche Aktivisten-Gruppen sind an Board.