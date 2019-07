Facebook

Was brachten die Deutschförderklassen? © APA/HANS KLAUS TECHT

"Das Niveau ist besorgniserregend“, sagt Hermann Zoller. Der Leiter des Pädagogischen Dienstes der Bildungsdirektion stellt dem Pflichtschulsystem ganz allgemein keine allzu gute Note aus. „Wenn Kinder in der achten Schulstufe nur schlecht lesen können, muss man etwas tun.“



Der ehemalige Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat etwas getan: Er hat vor einem Jahr in einem Schnellverfahren das System der Deutschförderklasse an den Schulen installiert. Die Grundidee: Schüler mit „ungenügenden“ Deutschkenntnissen sollen in einem eigenen Klassenverband Deutsch lernen. Wenn sie die Unterrichtssprache gut genug beherrschen, können sie in ihre Regelklasse zurück.