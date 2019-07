Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit zwei Jahren in Graz, soll das Projekt nun auf ganz Österreich ausgeweitet werden. © Montage/Tina Reiter/Thomas Nussmüller

Die Hitzewelle hat Graz weiterhin im Griff, viel trinken hat dabei oberste Priorität. Neben den rund 200 öffentlichen Trinkbrunnen in der Stadt (Stand: Juli 2019) gewinnt das Refill-Projekt immer mehr an Beliebtheit: Vor zwei Jahren in Graz an den Start gegangen, machen heute rund 50 städtische Betriebe mit und eins in Weiz. "Das war mein Mitbringsel aus dem Urlaub", erinnert sich "Das Gramm"-Gründerin und Initiatorin des Projekts Verena Kassar und lacht. "In Hamburg habe ich immer wieder die blauen Sticker kleben gesehen, nach einer kurzen Rücksprache mit den Geschäftsinhabern wusste ich: das brauchen wir in Graz."