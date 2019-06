Facebook

Elton John und Sting haben hoffentlich auch in Graz eine Hetz © AP

Zwei Weltstars schauen ja nächste Woche auf einen Sprung und auf zwei Open-Air-Konzerte in Graz vorbei: Am 3. Juli rockt Elton John das Messeareal und nur einen Tag später dann Sting - bloß zwei von mehreren Higlights im Popmonat Juli. Die Vorbereitungen für die beiden Gigs in Graz laufen jedenfalls auf Hochtouren - womit nicht nur der am Freitag gestartete Aufbau der Bühne gemeint ist.