Alkotest verlief positiv © APA

Eine 62-jährige Grazerin war am Freitag gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Karl-Morre-Straße in Graz in Richtung Süden unterwegs. Als sie nach links in die Grasbergerstraße einbiegen wollte, dürfte sie ein Auto übersehen haben, das ihr entgegenkam. Die Fahrzeuge krachten zusammen. Die 62-Jährige und der 56-jährige Lenker des zweiten beteiligten Fahrzeugs wurden leicht verletzt.