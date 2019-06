Acht Anbieter haben schon angeklopft, aber die Stadt arbeitet noch an Rahmenverträgen.

E-Scooter © APA/dpa/Christoph Soeder

Neben dem Fahrdienst Uber sind es derzeit vor allem die E-Scooter, die international die urbane Mobilität auf den Kopf stellen. Seit dem Herbst des Vorjahres kann man in großen Städten wie Wien solche kleinen Flitzer per App aufspüren, ausleihen und irgendwo in der Stadt wieder abstellen.