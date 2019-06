Facebook

Taxis machen gegen Uber mobil © Ballguide/Pajman

Der erste Schritt nach Graz erfolgte ohne lautes Getöse, ohne Bewerbung. Dennoch gehen jetzt die Wogen hoch.

Seit Kurzem bietet der US-amerikanische Taxischreck Uber seine Dienste auch in Graz an. Die App wurde „für eine Testphase freigeschaltet“, so das Unternehmen. In Graz kurvten in den letzten Tagen zwei Wägen durch die Stadt, hinter den Kulissen aber soll bereits intensiv an einem offiziellen Start gearbeitet werden.