Tennismatch endete mit Rettungseinsatz (Symbolfoto) © Juergen Fuchs

In solchen Momenten relativiert sich alles. Erst recht, ob ein Tennismatch gewonnen wird oder doch verloren geht. Denn wie auch immer es jenem 58-jährigen Betroffenen, der am Montag plötzlich auf einem Tennisplatz in Gössendorf (Graz-Umgebung) einen Herzstillstand erlitten hat, während der Ballwechsel zuvor ergangen war - er wurde gerettet. Ins Leben zurückgeholt.