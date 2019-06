Kleine Zeitung +

Graz Hunde an die Leine: Polizei startet "Aktion scharf"

Seit 1. Jänner 2019 gibt es in Graz keine Hundesteuer mehr. Dennoch sind Hundehalter an Pflichten gebunden. Daran will die Stadt nun erinnern. Eine "Aktion scharf" der Polizei startet.