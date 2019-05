Kleine Zeitung +

"Ibizaparty" Donnerstagsdemo: Diesmal wird es laut - zahlreiche Öffi-Umleitungen

Am 23. Mai findet in Graz wieder eine Donnerstagsdemo statt. Die Veranstalter stellen sie unter das Motto "Ibizagateparty". Start ist um 18 Uhr am Freiheitsplatz, mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.