Am heutigen Sonntag geht die große Tattoo Convention in Kalsdorf bei Graz ins Finale.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Blickfang, egal, wohin man schaut ... © Ballguide/Richard Großschädl (2)

Seit Samstag geht sie buchstäblich unter die Haut - und am heutigen Sonntag, den 19. Mai, ins Finale: Auf der Airbase One in Kalsdorf bei Graz findet an diesem Wochenende die mittlerweile achte Tattoo Convention Österreichs statt. "Mit einem nationalen und internationalen Aufgebot an Tattoo Artists, Piercern und Ausstellern lassen wir keine Wünsche offen!" versprechen die Organisatoren. Zudem serviere man "eine Mega Gastro-Meile" und stelle US-Cars aus wie ein Showprogramm samt Pole-Dance auf die Beine.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.