Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Zeig her das Foto! Kriegst das überhaupt hin mit deinem kleinen Handy?" © Michael Saria

Graz, 14 Grad, kurz nach 13 Uhr: Der Mann an der Kasse des Augartenbads, das an diesem 18. Mai in die heurige Saison startet, zuckt ein wenig mit den Schultern. Tja, das Wetter, wie erwartet... Sind also gar keine Besucher da an diesem Eröffnungstag 2019? Doch, doch! "Ein paar unserer Stammgäste sind da!".

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.